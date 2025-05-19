Демченко о Сумщине: враг продолжает применять тактику малых штурмовых групп в направлении Басовки и Журавки

В направлении населенных пунктов Басовка и Журавка в Сумской области россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Если привязаться к Сумскому направлению, Сумской области, то отрезок в направлении населенных пунктов Басовка, Журавка – это те участки, где враг продолжает применять тактику малых штурмовых групп и, к сожалению, видим, что он пытается расширить эту зону и по прилегающим территориям также пытается применять малые штурмовые группы для того, чтобы расширить зону боев по территории Украины - сказал Демченко.

Также он сообщил о ситуации в Харьковской области.

По Харьковской области наиболее интенсивно происходят попытки штурмов по Волчанску, по Волчанскому направлению. Практически ежедневно пограничники отражают попытки продвижения штурмовых групп врага. Отдельно по линии фронта – это Купянское направление, где также достаточно активно проявляет себя противник для того, чтобы продвигаться по территории Украины - сообщил Демченко.

Однако Демченко подчеркнул, что благодаря стойкости пограничников, в частности Силам обороны, удается сделать невозможным или сдержать продвижение противника.

Дополнение

15 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия начала свои наступательные действия по всем направлениям, и главным направлением был именно Сумской, где было сосредоточено 67 тыс. российских военных. .