Демченко о Сумщине: враг продолжает применять тактику малых штурмовых групп в направлении Басовки и Журавки

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню
Эксклюзив
07:57 • 1862 просмотра

Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню

Эксклюзив
06:58 • 7200 просмотра

Криптовалюты - это об эмоциях, а не о реальной экономике. Экономист объяснил сильную волатильность цифровых активов

Эксклюзив
05:46 • 18174 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая

18 мая, 16:47 • 31874 просмотра

Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

18 мая, 14:58 • 72240 просмотра

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины. Это уже 30-й титул клуба

18 мая, 13:32 • 71856 просмотра

Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно

18 мая, 12:29 • 76842 просмотра

Папа Лев XIV упомянул Украину во время инаугурационной мессы. Зеленский отреагировал

18 мая, 12:08 • 78233 просмотра

рф планирует “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая - ГУР

17 мая, 23:01 • 60282 просмотра

Австрия победила на "Евровидении-2025". Украина вошла в десятку

17 мая, 12:09 • 175161 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.7м/с
54%
746мм
Популярные новости

ISW: кремль преувеличивает военную мощь рф в преддверии разговора путина с Трампом

19 мая, 00:07 • 18798 просмотра

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после обнаружения рака простаты у 46-го президента США

19 мая, 00:53 • 23097 просмотра

Проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии: подсчитано 100% голосов

02:36 • 18371 просмотра

ВСУ показали уничтожение двух российских танков на Торецком направлении: детали операции

02:58 • 6524 просмотра

Макрон и Мелони поссорились из-за Украины, Мерц пытается уладить спор - FT

03:27 • 16358 просмотра
публикации

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
Эксклюзив

05:46 • 18188 просмотра

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 203539 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 416849 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 342404 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 445943 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Румыния

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 87636 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 175161 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 78845 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 80575 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 89243 просмотра
Актуальное

ЗРК Бук

Телеграмма

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Демченко о Сумщине: враг продолжает применять тактику малых штурмовых групп в направлении Басовки и Журавки

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп в направлении Басовки и Журавки на Сумщине. Наиболее интенсивные штурмы происходят в Волчанске на Харьковщине.

Демченко о Сумщине: враг продолжает применять тактику малых штурмовых групп в направлении Басовки и Журавки

В направлении населенных пунктов Басовка и Журавка в Сумской области россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.  

Детали 

Если привязаться к Сумскому направлению, Сумской области, то отрезок в направлении населенных пунктов Басовка, Журавка – это те участки, где враг продолжает применять тактику малых штурмовых групп и, к сожалению, видим, что он пытается расширить эту зону и по прилегающим территориям также пытается применять малые штурмовые группы для того, чтобы расширить зону боев по территории Украины

- сказал Демченко.

Также он сообщил о ситуации в Харьковской области. 

По Харьковской области наиболее интенсивно происходят попытки штурмов по Волчанску, по Волчанскому направлению. Практически ежедневно пограничники отражают попытки продвижения штурмовых групп врага. Отдельно по линии фронта – это Купянское направление, где также достаточно активно проявляет себя противник для того, чтобы продвигаться по территории Украины

 - сообщил Демченко.

Однако Демченко подчеркнул, что благодаря стойкости пограничников, в частности Силам обороны, удается сделать невозможным или сдержать продвижение противника. 

Дополнение 

15 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия начала свои наступательные действия по всем направлениям, и главным направлением был именно Сумской, где было сосредоточено 67 тыс. российских военных. .

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$65.05
Bitcoin
$103,247.90
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.36
Золото
$3,235.09
Ethereum
$2,403.93