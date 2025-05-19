Демченко про Сумщину: ворог продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп у напрямку Басівки та Журавки
Київ • УНН
Росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп в напрямку Басівки та Журавки на Сумщині. Найбільш інтенсивні штурми відбуваються у Вовчанську на Харківщині.
У напрямку населених пунктів Басівка та Журавка на Сумщині росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Якщо прив'язатися до Сумського напрямку, Сумської області, то відтинок у напрямку населених пунктів Басівка, Журавка – це ті ділянки, де ворог продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп й на жаль бачимо, що він намагається розширити цю зону й по прилеглим територіям також намагається застосовувати малі штурмові групи для того, щоб розширити зону боїв по території України
Також він повідомив про ситуацію у Харківській області.
По Харківській області найбільш інтенсивно відбуваються спроби штурмів по Вовчанську, по Вовчанському напрямку. Практично щоденно прикордонники відбивають спроби просування штурмових груп ворога. Окремо по лінії фронту – це Куп'янський напрямок, де також досить активно проявляє себе противник для того, щоб просуватися територією України
Проте Демченко наголосив, що завдячуючи стійкості прикордонників, зокрема Силам оборони, вдається унеможливити або стримати просування противника.
Доповнення
15 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розпочала свої наступальні дії по всіх напрямках, і головним напрямком був саме Сумський, де було зосереджено 67 тис. російських військових.