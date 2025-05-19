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Найбільше атак на Покровському та Лиманському напрямках - зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 1454 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 84 боєзіткнення, третина з них – на Покровському напрямку. Також більш активний ворог на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Найбільше атак на Покровському та Лиманському напрямках - зведення Генштабу

Майже третина з 84 на фронті з початку поточної доби сталося на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Лиманському та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 19 травня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Станом на цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 84

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні внаслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів, як зазначається, постраждали громади населених пунктів Порозок, Славгород, Василівка, Білокопитове, Біла Береза, Миропільське, Мар’їне, Рудак Сумської області; Карповичі Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій сьогодні не проводив.

На Лиманському напрямку протягом доби армія загарбників здійснила 13 атак на позиції українських воїнів поблизу Ямполівки, Зеленої Долини, Торського та в бік Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Рідкодуба й Ольгівки. Три боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Сіверському напрямку, у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку з початку поточної доби відбулося чотири боєзіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районах Торецька, Новоспаського та в бік Диліївки. Сили оборони наразі відбили два штурми противника, ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка. Сили оборони стримують натиск противника – 20 атак уже відбито, ще шість боїв тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 11 штурмів ворога. Противник намагався просунутись у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Гуляйполе та Малинівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового. Авіаударів зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись уперед, успіху не мали.

"Триває операція на Курському напрямку. Українські воїни сьогодні відбили дві атаки ворога. Авіація загарбників на цьому напрямку завдала шести ударів, скинувши 17 керованих авіаційних бомб", - сказано у зведенні.

На інших напрямках, як вказано, суттєвих змін не зафіксовано.

Демченко про Сумщину: ворог продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп у напрямку Басівки та Журавки19.05.25, 10:46 • 3540 переглядiв

Юлія Шрамко

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