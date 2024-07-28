Больше не «железный человек»: Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel

Американский актер Роберт Дауни-младший снова будет сниматься в фильмах киновселенной Marvel. На этот раз он будет играть злодея. Об этом стало известно во время Comic Con в Сан-Диего, что в США, пишет УНН.

Детали

Актер ошеломил публику, появившись на сцене фестиваля Comic-Con в Сан-Диего и сняв маску Доктора Дума. Его встретили овациями и возгласами.

Новая маска, то же задание - говорится в заметке от Marvel.

Дополнение

Как пишет BBC, Роберт Дауни-младший вернется в фильме "Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday), выход которого запланирован на май 2026 года.

А через год зрители смогут увидеть его в ленте "Мстители: Тайные войны" (Avengers: Secret Wars).

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Справочно

В киновселенной Marvel Роберт Дауни - младший играл "Железного человека" Тони Старка. Однако в фильме "Мстители: Финал" (2019) его персонаж погиб, поэтому возвращение актера стало для фанатов огромным сюрпризом.

Доктор Дум это вымышленный суперзлодей американских комиксов Marvel, персонаж дебютировал в комиксе "Фантастическая четверка" №5 (июль 1962).

Он является правителем вымышленного государства Латверия. Дум обычно изображается как заклятый враг "Фантастической четверки", хотя он также вступал в конфликт с другими супергероями вселенной, такими как Человек-паук, Железный человек, Черная пантера, Доктор Стрэндж, Люди Икс, Мстители и Супермен.

Напомним

Marvel Studios выпустила первый тизер нового фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" (Captain America: Brave New World), в котором впервые главную роль легендарного супергероя исполнит не Крис Эванс, а Энтони Маки.