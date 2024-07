5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в августе: что посмотреть

Магия и волшебство, непредсказуемые сюжеты, глубинный мир космоса, любовь и разочарование, все это ждет настоящих киноманов. УНН предлагает подборку кинопремьер которые вы можете посмотреть в августе.

Гарольд и магический карандаш

(Harold and the Purple Crayon) 2024 - по сценарию фильма в своей книге авантюрный Гарольд может оживить что-либо, просто нарисовав это. Однако, когда он попадает со страниц книги в реальный мир, понимает, что ему еще многому нужно учиться. Однако сила неограниченного воображения попадает в чужие руки, и теперь Гарольду и его друзьям понадобится приложить усилия, чтобы спасти не только самих себя, но и целый мир.

- Дата выхода: 01.08.2024

- Жанр: Приключения, Фантастика

- Производство: США

- Режиссер: Карлос Салдана ("Ледниковый Период", "Рио")

- В главных ролях: Захари Ливай, Лил Рел Говерли, Бенджамин Боттани, Таня Рейнольдс

Ловушка

Trap 2024 - по сюжету фильма отец и его дочь-подросток посещают поп-концерт мегапопулярной певицы. На полностью забитом стадионе отец замечает, что концерт охраняет очень много полиции. Оказывается, все мероприятие спланировано так, чтобы поймать серийного убийцу по прозвищу "Мясник".

- Дата выхода: 01.08.2024

- Жанр: Триллер, Ужасы

- Производство: США

- Режиссер: М. Найт Шьямалан

- В главных ролях: Джош Хартнетт, Салека Шьямалан

Чужой: Ромул

Alien: Romulus 2024 - это научно-фантастическая лента в которой расчищая глубины заброшенной космической станции, группа молодых колонизаторов космоса сталкивается лицом к лицу с ужасной формой жизни во Вселенной.

- Дата выхода: 15.08.2024

- Жанр: Ужасы, Фантастика, Триллер

- Производство: США

- Режиссер: Федерико Альварес

- В главных ролях: Кейли Спени, Дэвид Джонссон, Арчи Рено, Изабелла Мерсед, Спайк Фирн и другие.

Все закончится на нас

It Ends with Us 2024 - это замечательная мелодрама созданная по мотивам одноименного любовного романа американской писательницы Колин Гувер. По сюжету фильма прошлое главной героини Лили было непростым, сопровождалось мучительными переживаниями и трагедиями. Из-за чего пришлось покинуть Бостон и несколько лет жить в другом городе. Девушка решает вернуться, чтобы избавиться от давних страхов. Она открыла собственный цветочный магазин, готовилась к началу успешной жизни, но внезапно влюбилась.

- Дата выхода: 7.08 2024

- Жанр: Мелодрама, Драма

- Производство: США

- Режиссер: Джастин Бальдони

- В главных ролях: Блейк Лайвли, Джастин Бальдони, Джени Слейт, Хасан Минхадж, Эми Мортон, Брэндон Скленар, Алекс Нюстадтер, Стив Монро и другие.

Клипни дважды

Blink Twice 2024 - когда миллиардер в сфере технологий Слейтер Кинг встречает коктейльную официантку Фриду на мероприятии по сбору средств, между ними пролетает искра. Он приглашает составить компанию ему и его друзьям в путешествии на собственный частный остров. Это настоящий рай: бурные ночи смешиваются с солнечными днями, и все прекрасно проводят время. Никто не хочет, чтобы этот отпуск заканчивался. Однако когда вокруг случаются странные вещи, Фрида начинает сомневаться в своей реальности. С этим местом что-то не так. Ей придется раскрыть правду, если она хочет выбраться из этого путешествия живой.

- Дата выхода: 22.08.2024

- Жанр: Криминал, Триллер

- Производство: США

- Режиссер: Зои Кравиц

- В главных ролях: Наоми Аки, Ченнинг Татум, Саймон Рекс, Алия Шокат, Адриа Архона, Хейли Джоэл Осмент, Кристиан Слейтер и другие.