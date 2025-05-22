Больше не будет баллотироваться в президенты? Эрдоган сделал неожиданное заявление

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не планирует баллотироваться на пост президента. Его полномочия заканчиваются в 2028 году. Об этом сообщает Anadolu, передает УНН.

Детали

Мы хотим новую Конституцию не для себя, а для нашей страны. Я не заинтересован в том, чтобы быть переизбранным или снова стать кандидатом. Наша проблема заключается в том, как повысить репутацию нашей страны с помощью тех шагов, которые мы предпримем - сказал Эрдоган.

Дополнение

Реджеп Тайип Эрдоган был избран президентом трижды. В 2014 году Эрдоган победил на выборах в Турции. Турецкая Конституция запрещает управлять страной более двух сроков, но в 2018 году в нее были внесены поправки, которые изменили парламентскую форму правления на президентскую. В 2023 году Эрдоган был снова избран президентом Турции.

Его полномочия заканчиваются в 2028 году.

Напомним

В Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тет-а-тет, а также в расширенном формате. Президенты подробно обсудили дальнейшие гарантии безопасности, в частности, относительно гражданского судоходства в Черном море.