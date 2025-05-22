Більше не балотуватиметься в президенти? Ердоган зробив несподівану заяву

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що більше не планує балотуватися на посаду президента. Його повноваження закінчуються у 2028 році. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.

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Ми хочемо нову Конституцію не для себе, а для нашої країни. Я не зацікавлений в тому, щоб бути переобраним або знову стати кандидатом. Наша проблема полягає в тому, як підвищити репутацію нашої країни за допомогою тих кроків, які ми зробимо - сказав Ердоган.

Доповнення

Реджеп Таїп Ердоган був обраний президентом тричі. У 2014 році Ердоган переміг на виборах у Туреччині. Турецька Конституція забороняє керувати країною понад два терміни, але у 2018 році до неї були внесені поправки, які змінили парламентську форму правління на президентську. У 2023 році Ердогана було знову обрано президентом Туреччини.

Його повноваження закінчуються у 2028 році.

Нагадаємо

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом тет-а-тет, а також у розширеному форматі. Президенти детально обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі.