Больше чем броня: украинские плащи Stealth превзошли аналоги НАТО и ждут массового заказа

ukenru
Эксклюзив
13:48 • 1320 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
12:43 • 6538 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
10:47 • 14711 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
10:19 • 22391 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
09:50 • 18613 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
09:05 • 8440 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 24757 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39185 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 51809 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 45780 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.3м/с
58%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 42510 просмотра
ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну10:07 • 11299 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили11:01 • 23957 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 16219 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 8822 просмотра
публикации
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 16307 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили11:01 • 24053 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 42592 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 52824 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 78864 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Ольга Фреймут
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 1546 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 8952 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 34830 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 34314 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 34886 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Фильм
Шахед-136

Больше чем броня: украинские плащи Stealth превзошли аналоги НАТО и ждут массового заказа

Киев • УНН

 • 2218 просмотра

Отечественные производители создали пончо с серебряным слоем для защиты от тепловизоров. Технология предотвращает перегрев и обеспечивает маскировку в широком диапазоне.

Украинская оборонная промышленность переходит к высокотехнологичным решениям в сфере маскировки. Об этом говорится в статье на "Телеграфе". Как отмечается, отечественные производители уже освоили производство антитепловизионных пончо, основанных на технологии Stealth, передает УНН.

Современное поле боя стало прозрачным, подчеркивает автор. Датчики различных диапазонов (от NIR до LWIR) способны фиксировать тепловой след объекта на расстоянии в километры. В отличие от обычных термоодеял, которые просто удерживают тепло внутри, создавая критический "эффект парника", украинская разработка основана на управлении излучательной и отражательной способностями.

Использование металлизированного серебряного слоя на нейлоновой основе позволяет бойцу буквально "сливаться" с ландшафтом в диапазоне от 0,75 до 14,0 микрон. Серебро обеспечивает сверхнизкую тепловую эмиссию, превращая человека в малоконтрастное пятно для вражеского тепловизора. При этом материал остается паропроницаемым: пот выводится наружу, что предотвращает перегрев и последующее тепловое "демаскирование", которое обычно происходит с дешевыми аналогами уже через 20 минут активного движения.

Однако, несмотря на готовность производителей к серийному выпуску, Министерство обороны Украины и Агентство оборонных закупок пока не спешат с масштабными заказами. Эксперты подчеркивают, что в условиях "войны датчиков" такое снаряжение должно стать базовым стандартом, как бронежилет или каска, поскольку профессиональный оператор БПЛА или артиллерист — это ресурс, который невозможно быстро масштабировать без надлежащей защиты от обнаружения.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Украина