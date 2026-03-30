Більше ніж броня: українські плащі Stealth перевершили аналоги НАТО й чекають на масове замовлення

Ексклюзив
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Ексклюзив
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 41958 перегляди
ГУР оприлюднило список із 51 судна, які допомагають росії фінансувати війну 10:07 • 10993 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили11:01 • 23381 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 15658 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 7902 перегляди
Публікації
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 15918 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили11:01 • 23656 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 42221 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 52652 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 78672 перегляди
УНН Lite
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ13:44 • 1236 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 8280 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 34725 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 34215 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 34784 перегляди
Більше ніж броня: українські плащі Stealth перевершили аналоги НАТО й чекають на масове замовлення

Київ • УНН

 • 2154 перегляди

Вітчизняні виробники створили пончо зі срібним шаром для захисту від тепловізорів. Технологія запобігає перегріву та забезпечує маскування в широкому діапазоні.

Більше ніж броня: українські плащі Stealth перевершили аналоги НАТО й чекають на масове замовлення

Український оборонпром переходить до високотехнологічних рішень у сфері маскування. Про це йдеться у статті на Телеграф. Як зазначається, вітчизняні виробники вже засвоїли виробництво антитепловізійних пончо, що базуються на технології Stealth, передає УНН.

Сучасне поле бою стало прозорим, підкреслює автор. Датчики різних діапазонів (від NIR до LWIR) здатні фіксувати тепловий слід об’єкта на відстані в кілометри. На відміну від звичайних термоковдр, які просто утримують тепло всередині, створюючи критичний "ефект парника", українська розробка базується на керуванні випромінювальною та відбивною здатностями.

Використання металізованого срібного шару на нейлоновій основі дозволяє бійцю буквально "зливатися" з ландшафтом у діапазоні від 0,75 до 14,0 мікрон. Срібло забезпечує наднизьку емісію тепла, перетворюючи людину на малоконтрастну пляму для ворожого тепловізора. При цьому матеріал залишається паропроникним: піт виводиться назовні, що запобігає перегріву та подальшому тепловому "демаскуванню", яке зазвичай стається з дешевими аналогами вже за 20 хвилин активного руху.

Проте, попри готовність виробників до серійного випуску, Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель наразі не поспішають з масштабними замовленнями. Експерти наголошують, що в умовах "війни датчиків" таке спорядження має стати базовим стандартом, як бронежилет чи каска, адже професійний оператор БПЛА або артилерист — це ресурс, який неможливо швидко масштабувати без належного захисту від виявлення.

