Більше ніж броня: українські плащі Stealth перевершили аналоги НАТО й чекають на масове замовлення

Український оборонпром переходить до високотехнологічних рішень у сфері маскування. Про це йдеться у статті на Телеграф. Як зазначається, вітчизняні виробники вже засвоїли виробництво антитепловізійних пончо, що базуються на технології Stealth, передає УНН.

Сучасне поле бою стало прозорим, підкреслює автор. Датчики різних діапазонів (від NIR до LWIR) здатні фіксувати тепловий слід об’єкта на відстані в кілометри. На відміну від звичайних термоковдр, які просто утримують тепло всередині, створюючи критичний "ефект парника", українська розробка базується на керуванні випромінювальною та відбивною здатностями.

Використання металізованого срібного шару на нейлоновій основі дозволяє бійцю буквально "зливатися" з ландшафтом у діапазоні від 0,75 до 14,0 мікрон. Срібло забезпечує наднизьку емісію тепла, перетворюючи людину на малоконтрастну пляму для ворожого тепловізора. При цьому матеріал залишається паропроникним: піт виводиться назовні, що запобігає перегріву та подальшому тепловому "демаскуванню", яке зазвичай стається з дешевими аналогами вже за 20 хвилин активного руху.

Проте, попри готовність виробників до серійного випуску, Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель наразі не поспішають з масштабними замовленнями. Експерти наголошують, що в умовах "війни датчиків" таке спорядження має стати базовим стандартом, як бронежилет чи каска, адже професійний оператор БПЛА або артилерист — це ресурс, який неможливо швидко масштабувати без належного захисту від виявлення.