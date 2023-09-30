Болгария запретила ввоз подсолнечника из Украины до конца ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский провел онлайн-переговоры со своим болгарским коллегой Кириллом Ватевым. Чиновники обсудили технические вопросы экспорта украинской агропродукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
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"Болгарское правительство считает приемлемым план действий Украины, предоставленный Еврокомиссии, по поставкам агропродукции. Болгария имеет свои предложения к предложенному Украиной механизму лицензирования некоторых видов сельскохозяйственной продукции. В частности это касается подсолнечника, по экспорту других трех культур Болгария не имеет возражений", — говорится в сообщении.
Детали
Министерство сельского хозяйства и земледелия Болгарии уточнило, что Кирилл Ватев ознакомил Сольского с подписанным между правительством Болгарии и инициативным комитетом аграриев меморандумом, который предусматривает запрет на ввоз подсолнечника из Украины до конца ноября.
После окончания этого периода будет действовать лицензионный режим на экспорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, согласно согласованному плану между Украиной и Европейской комиссией.
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Ватев также рассказал об опасениях болгарских аграриев и переработчиков в связи с импортом из Украины рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, сухого молока, меда, сахара и замороженной малины.
"Очень важно обсудить все проблемы, которые затрагивают наших сельхозпроизводителей, и вместе искать пути их решения", — подчеркнул болгарский министр.
Дополнение
Министры договорились согласовать технические детали процедуры экспорта агропродукции в Болгарию и обсудить их результаты на следующей встрече в первой половине октября.
В агроведомстве Болгарии добавили, что регулярный обмен данными между двумя аграрными ведомствами станет еженедельным. На нем будет осуществляться обмен информацией по экспорту и импорту отдельных сельхозтоваров.