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Болгарія заборонила ввезення соняшнику з України до кінця листопада

Болгарія заборонила ввезення соняшнику з України до кінця листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Міністр аграрної політики України Микола Сольський провів онлайн-переговори зі своїм болгарським колегою Кирилом Ватєвим. Посадовці обговорили технічні питання експорту української агропродукції. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

Цитата

"Болгарський уряд вважає прийнятним план дій України, наданий Єврокомісії, щодо постачання агропродукції. Болгарія має свої пропозиції до запропонованого Україною механізму ліцензування деяких видів сільськогосподарської продукції. Зокрема це стосується соняшнику, щодо експорту інших трьох культур Болгарія не має заперечень", — йдеться у повідомленні.

Деталі

Міністерство сільського господарства і землеробства Болгарії уточнило, що Кирило Ватєв ознайомив Сольського з підписаним між урядом Болгарії та ініціативним комітетом аграріїв меморандумом, який передбачає заборону на ввезення соняшнику з України до кінця листопада.

Після закінчення цього періоду діятиме ліцензійний режим на експорт соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку, згідно з узгодженим планом між Україною та Європейською комісією.

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Ватєв також розповів про побоювання болгарських аграріїв і переробників у зв'язку з імпортом із України рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, сухого молока, меду, цукру і замороженої малини.

"Дуже важливо обговорити всі проблеми, які зачіпають наших сільгоспвиробників, і разом шукати шляхи їх вирішення", — наголосив болгарський міністр.

Доповнення

Міністри домовилися узгодити технічні деталі процедури експорту агропродукції до Болгарії та обговорити їхні результати на наступній зустрічі в першій половині жовтня.

В агровідомстві Болгарії додали, що регулярний обмін даними між двома аграрними відомствами стане щотижневим. На ньому здійснюватиметься обмін інформацією щодо експорту та імпорту окремих сільгосптоварів.

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