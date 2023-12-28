Болгария расширяет систему гуманитарной помощи украинским беженцам

Кабинет министров Болгарии 28 декабря решил продолжить программу гуманитарной помощи украинским беженцам. Об этом пишет The Sofia Globe, передает УНН.

Детали

Схема гуманитарной помощи предусматривает государственные выплаты местам размещения людей, которые сбежали от войны в Украине и получили временную защиту в Болгарии в соответствии с директивой Еврокомиссии.

Система была впервые введена правительством Кирилла Петкова вскоре после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Схему несколько раз меняли и расширяли, и согласно последнему решению правительства она должна была закончиться 31 декабря 2023 года.

Согласно данным на официальном правительственном портале Болгарии, с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, в целом в Болгарию въехало 2 133 450 украинцев, из которых 52 125 остаются в Болгарии.

Всего 171 571 зарегистрировано для временной защиты в Болгарии.

По государственной схеме устроено 6919 человек.

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