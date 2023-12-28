Болгария расширяет систему гуманитарной помощи украинским беженцам
Болгария оказывает государственную помощь украинским беженцам, покрывая расходы на проживание для тех, кто получил временную защиту. Более 171 000 человек зарегистрировались для получения помощи.
Россияне провели новые рейды для принудительной паспортизации ВОТ
Российские войска проводили рейды в оккупированных южных селах, заставляя жителей принимать российские паспорта, ограничивая права тех, кто сопротивляется.
Эрдоган показал первый полет турецкого ударного дрона Anka III с реактивным двигателем
Турецкий ударный беспилотник Anka III с реактивным двигателем завершил свой первый полет, расширив возможности турецких БПЛА.
Галущенко встретился с временным поверенным Соединенных Штатов в Украине Робертом Нидхемом
Министр энергетики Украины Галущенко обсудил с Временно поверенным в делах США в делах Украины Нидемом вопросы энергетического сотрудничества и реформирования сектора, уделив особое внимание атомной промышленности и производству оборудования.
Массированная атака беспилотниками, вероятная угроза баллистики для трех областей
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что российские беспилотники атакуют с четырех направлений; угроза баллистических ракет нависла над тремя регионами.
Ламы в аэропорту Портленда: как реагируют люди на терапевтических животных
Терапевтические ламы Бенни и Принс радуют путешественников в аэропорту Портленда, снимая стресс во время зимних отпусков.
Американка Джудит Вайнштейн, которую взял в плен ХАМАС, объявлена погибшей
Джудит Вайнштейн, которую удерживал Хамас после октябрьского нападения, была объявлена мертвой президентом Байденом. Ее тело до сих пор находится в Газе.
В Одессе "шахед" влетел в многоэтажку, возник пожар
Во время воздушного налета беспилотник попал в многоэтажку в Одессе, вызвав пожар; сработала противовоздушная оборона.
В Киеве разоблачили псевдоработника ГФС, который на $100 тысяч обещал контрабандисту вернуть конфискованный на таможне товар
Мошенник, выдававший себя за сотрудника Государственной фискальной службы, требовал $100 000 за возврат конфискованных на Одесской таможне сигарет, но был пойман киевской полицией.
Россияне на Луганщине будут брать на "воинский учет" 16-летних юношей
Российские оккупанты призывают 16-летних луганчан на срочную военную службу, чтобы успеть до президентских выборов в России.