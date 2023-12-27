До конца года в Польше закроют центры "Голубая точка" для украинских беженцев
ЮНИСЕФ и Агентство ООН по делам беженцев закрывают центры поддержки "Голубая точка" в Польше, которые оказывают необходимую поддержку женщинам и детям с момента полномасштабного вторжения в Украину.
В Казахстане уже в следующем году может начаться производство турецких БПЛА
Казахстан начнет производство турецких БПЛА в 2024 году, став первой иностранной страной, где будет налажено производство турецких беспилотников.
В Литве хотят запретить пластиковую посуду в кафе и на массовых мероприятиях
Сейм Литвы близок к запрету одноразового пластика в заведениях питания и на массовых мероприятиях.
Армянский премьер упрекнул путина и лукашенко за "политизацию" ЕАЭС
Премьер-министр Армении Пашинян раскритиковал путина и лукашенко за политизацию ЕАЭС, подчеркнув его экономический, а не политический характер.
В Литве выступают за усиление контроля над иностранцами
Руководитель Департамента миграции Литвы призывает к усилению контроля за въездом и пребыванием иностранцев, ссылаясь на национальную безопасность.
Густой туман нарушил движение транспорта в Нью-Дели
Густой туман в Дели снизил видимость до 50 м, нарушив движение транспорта, авиарейсов и поездов, а также вызвав возможные последствия для здоровья из-за загрязнения окружающей среды.
Экономисты прогнозируют лишь умеренный рост экономики в ЕС: также есть геополитические риски
ЕС сталкивается с умеренным ростом и возможными геополитическими рисками; экономисты ожидают неглубокую рецессию и умеренное восстановление в 2024 году.
Поколение Z доверяет YouTube больше, чем любой другой платформе - опрос
Представители поколения Z считают, что YouTube заслуживает наибольшего доверия - 59%.
В Одессе слышны выстрелы: работают Силы обороны Юга
Российские армейцы атакуют Одесскую область; украинские войска отвечают и просят не фотографировать их работу.
Старинный гравированный камень, найденный в Италии, может быть древнейшей картой звездного неба
Ученые нашли потенциальную небесную карту на камне в Италии 1800-400 лет до н. э., на которой, возможно, были изображены такие созвездия, как Скорпион и Орион. Открытие может предшествовать древнейшей известной звездной карте.