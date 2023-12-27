До конца года в Польше закроют центры "Голубая точка" для украинских беженцев

ЮНИСЕФ и Агентство ООН по делам беженцев закроют центры "Голубая точка" в Польше, которые оказывали поддержку украинским женщинам и детям. Об этом со ссылкой на заявление ЮНИСЕФ, передает УНН.

Детали

Такие центры поддержки открыли в Польше в марте 2022 года в транзитных зонах, где беженцы больше всего нуждаются в помощи: на пунктах пересечения границы, вокзалах, пунктах оформления выплат и центрах размещения.

Работа "Голубых точек" будет завершена до 31 декабря 2023 года.

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В связи с изменением потребностей в общине беженцев и затяжным характером конфликта, в течение последних месяцев основное внимание было сосредоточено на переходе к более устойчивому подходу через общественные центры, управляемые в сотрудничестве с муниципалитетами и местными организациями, обеспечивая расширение прав и возможностей общин в долгосрочном периоде - объяснили свое решение в ЮНИСЕФ

Дополнение

Ранее каждый третий украинец, который пересекал украинско-польскую границу, получал помощь в "Голубой точке".

За время деятельности в центрах "Голубая точка" детям и семьям, которые спасаются от войны в Украине, предоставили почти 950 тысяч услуг. В частности речь идет о психосоциальной поддержке, использовании пространства, дружественного к детям, перенаправлении в органы защиты детей, а также предоставлении информации о здравоохранении, образовании, жилье и транспорте.

Напомним,

Европейская комиссия выделит 4 миллиона евро для улучшения доступа к медобслуживанию украинских беженцев.