Еврокомиссия выделит более 65 млн евро четырем странам ЕС на финансирование беженцев из Украины

Европейская комиссия выделит более 65 миллионов евро из Фонда убежища, миграции и интеграции четырем странам ЕС, чтобы помочь в финансировании беженцев из Украины. Об этом сообщил Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении, пишет УНН.

Детали

Европейский Союз сейчас принимает более 4,1 миллиона человек, пользующихся временной защитой, которая была задействована впервые после российского вторжения в Украину. Поэтому было принято решение уменьшить давление на приемные возможности Болгарии, Чехии, Польши и Румынии и предоставления им помощи в том, чтобы бенефициары временной защиты получали необходимую поддержку.

В частности страны могут использовать дополнительное финансирование из бюджета ЕС, чтобы помочь беженцам переехать из коллективного жилья в частное, посещать языковое и профессиональное обучение, а также облегчить доступ к социальным и медицинским услугам.

Напомним,

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