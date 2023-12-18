Еврокомиссия выделит более 65 млн евро четырем странам ЕС на финансирование беженцев из Украины
Европейская комиссия выделит более 65 миллионов евро Болгарии, Чехии, Польше и Румынии на поддержку украинских беженцев, чтобы уменьшить давление на их возможности по приему беженцев. Средства будут направлены на жилье, языковую и профессиональную подготовку, а также доступ к услугам.
Байден отложил переговоры о торговом соглашении с Британией
Президент Джо Байден отложил подписание предварительного торгового соглашения с Великобританией, которое могло бы привести к заключению полноценного торгового соглашения после Brexit.
"Аврора" вместе с "KIDDISVIT" и "UNITED24" создали уникальный продукт, чтобы собрать средства на восстановление Украины
"Аврора" совместно с "KIDDISVIT" запустила благотворительный проект с лимитированной коллекцией моделей военной техники "TechnoDrive". На каждой модели изображена эмблема ВСУ.
ЕС планирует 1 февраля саммит по бюджету, включая финансирование Украины - Мишель
ЕС планирует провести саммит 1 февраля, чтобы обсудить многолетний бюджет с предложенными 50 миллиардами евро для Украины, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
российское руководство отправляет в бой раненых и с ампутированными конечностями военных - британская разведка
Британская разведка сообщает, что российские подразделения "Шторм Z" могут снова вступить в бой с незаживающими ранами и ампутациями, получая минимальную медицинскую помощь или вообще не получая ее.
Сразу после внесения в список террористов: в рф открыли дело против писателя Бориса Акунина
В россии возбуждено уголовное дело против писателя Бориса Акунина за якобы распространение ложной информации о российской армии и пропаганду экстремизма. Акунин также внесен в список террористов/экстремистов Росфинмониторингом.
Дания выделяет до 264 млн долл. на инициативу Швеции по поставке Украине БМП CV90
Дания и Швеция совместно профинансируют боевые машины пехоты CV90 для Украины.
Граждане Чили на референдуме во второй раз отказались от изменений конституции
Граждане Чили отклонили проект нового Основного закона на референдуме. 56% проголосовали против предложения заменить конституцию 1980 года, принятую во времена диктатуры Пиночета.
В Финляндии арестовали российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине
Финский суд задержал российского неонациста Яна Петровского по подозрению в совершении военных преступлений в Украине; ему должны предъявить обвинение до 31 мая 2023 года. Петровский связан с террористической деятельностью на Донбассе и находится под международными санкциями.
Немецкая компания Rheinmetall планирует поставить в 2025 году десятки тысяч снарядов для ВСУ
Rheinmetall поставит Вооруженным силам Украины десятки тысяч артиллерийских снарядов в 2025 году в рамках рамочного контракта.