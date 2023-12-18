Ирландия почти в 6 раз сократит выплаты украинским беженцам

Правительство Ирландии планирует сократить социальные выплаты для украинских беженцев с 220 евро до 38,8 евро в неделю, также страна будет предоставлять бесплатное жильё только на 90 дней. Об этом пишет Euronews, передает УНН.

Детали

Отмечается, что такой шаг призван сократить количество украинцев, прибывающих в страну.

Власти также планируют сократить предоставление бесплатного жилья для беженцев до 90 дней. После чего, украинцы должны будут сами найти себе жилье.

В настоящее время Ирландия приняла более 100 тыс. украинских беженцев, 75 тыс. из которых которых получили предоставленное государством жилье, но власти пришли к выводу, что больше не могут продолжать обеспечивать такое количество беженцев.

Дополнение

Ситуацию усложнил и тот факт, что многие украинские беженцы, запросившие международной защиты в других государствах ЕС, затем мигрируют в Ирландию, где социальные выплаты более щедрые.

Однако, Ирландский Красный крест отмечает, что такие изменения станут серьезной проблемой для беженцев.

Напомним,

Европейская комиссия выделит 4 миллиона евро для улучшения доступа к медобслуживанию украинских беженцев.

Швейцария продлила статус временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года