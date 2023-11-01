Швейцария продлила статус временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Власти Швейцарии приняли решение не отменять статус защиты для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства, передает УНН.
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"Длительная стабилизация ситуации в Украине не предвидится. Таким образом, статус защиты S для тех, кто ищет защиты из Украины, не будет отменен ранее 4 марта 2025 года", - говорится в заявлении.
Детали
В то же время правительство впервые поставило цель интегрировать в рынок труда до конца 2024 года 40% трудоспособных людей со статусом S.
"Продвижение интеграции в рынок труда не только снижает расходы на социальные выплаты. Благодаря интеграционным мероприятиям, образованию и оплачиваемой работе украинские беженцы также могут и должны быть социально интегрированными и поддерживать и развивать свои навыки с целью возвращения домой в будущем", – заявляют в правительстве.
По состоянию на октябрь текущего года, статус защиты в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.
Напомним
Европейский Союз продлил временную защиту для украинцев, которые сбежали от войны в Украине. Это решение означает, что украинцы, находящиеся в ЕС, смогут продолжать жить, работать и учиться в странах ЕС до 2025 года.
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