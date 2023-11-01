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The Guardian

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Швейцарія продовжила статус тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року

Київ • УНН

 • 180591 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Влада Швейцарії ухвалила рішення не скасовувати статус захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду, передає УНН.

Швейцарія продовжила статус тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року

Цитата

"Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року", - йдеться у заяві.

Деталі

Водночас уряд вперше поставив за мету інтегрувати у ринок праці до кінця 2024 року 40% працездатних людей зі статусом S.

"Промоція інтеграції в ринок праці не лише знижує видатки на соціальні виплати. Завдяки інтеграційним заходам, освіті та оплачуваній роботі українські біженці також можуть і повинні бути соціально інтегрованими та підтримувати та розвивати свої навички з метою повернення додому в майбутньому", – заявляють в уряді.

Станом на жовтень поточного року, статус захисту у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.

Нагадаємо

Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Це рішення означає, що українці, які перебувають у ЄС, зможуть продовжувати жити, працювати та навчатися в країнах ЄС до 2025 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Швейцарія підтримає Україну в ідентифікації осіб, зниклих безвісти

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