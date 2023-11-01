Швейцарія продовжила статус тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Влада Швейцарії ухвалила рішення не скасовувати статус захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду, передає УНН.
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"Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року", - йдеться у заяві.
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Водночас уряд вперше поставив за мету інтегрувати у ринок праці до кінця 2024 року 40% працездатних людей зі статусом S.
"Промоція інтеграції в ринок праці не лише знижує видатки на соціальні виплати. Завдяки інтеграційним заходам, освіті та оплачуваній роботі українські біженці також можуть і повинні бути соціально інтегрованими та підтримувати та розвивати свої навички з метою повернення додому в майбутньому", – заявляють в уряді.
Станом на жовтень поточного року, статус захисту у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.
Нагадаємо
Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Це рішення означає, що українці, які перебувають у ЄС, зможуть продовжувати жити, працювати та навчатися в країнах ЄС до 2025 року.
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