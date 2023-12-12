В российском Ростове-на-Дону пострадали 333 человека во время жесточайшего гололёда. В частности, травмы получил и 71 ребенок. Об этом сообщают россСМИ со ссылкой на областное правительство, передаёт УНН.

Школьникам приходится буквально ползти на учебу. На кадрах — единственная дорога в школу Суворовского микрорайона и герои, которые пытаются пробраться через каток на уроки. – цитирует слова местных медиа УНН.

Детали

Вышеупомянутую дорогу местные СМИ окрестили "ледяной полосой препятствий". Отмечается, что она появилась в ростове-на-дону накануне – 11 декабря.

В городе о гололёде сообщили зарнее, и даже ввели режим повышенной готовности. Однако, дороги почистить и посыпать никто из тамошних российских властей не догадался.

Нынче занятия для школьников отменили почти в 280 учебных заведениях ростова. Сообщается, что детей перевели на удаленку, либо перенесли уроки на субботу.