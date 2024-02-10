Более тысячи домов на Закарпатье находятся без газоснабжения из-за падения дерева на газовую трубу

В результате падения дерева на газовую трубу на Закарпатье более тысячи домов находятся без газоснабжения. Газоснабжение полностью отключено в селах Вышоватый, Добрянское, Ольховцы и частично Нересница, сообщает Закарпатская ОГА, пишет УНН.

Детали

В результате падения дерева на газовую трубу высокого давления Ф-219 в с. Терново Тячевского района от газоснабжения полностью отключены такие села: Вышоватый, Добрянское, Ольховцы и частично Нересница - говорится в сообщении.

Отмечается, что газа нет в 1058 домах, школе и детсаду, а также в двух пекарнях.

Работы по решению этого вопроса продолжаются. Привлечены все необходимые силы и средства. Восстановление газоснабжения прогнозируется в течение ближайших суток - добавляют в ОВА.

Напомним

За прошедшие сутки, россияне 6 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома и линия электропередач.