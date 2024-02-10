Понад тисячу будинків на Закарпатті перебувають без газопостачання через падіння дерева на газову трубу
Київ • УНН
Роботи з розвʼязання цього питання тривають. Залучено всі необхідні сили та засоби. Відновлення газопостачання прогнозується протягом найближчої доби
Внаслідок падіння дерева на газову трубу на Закарпатті понад тисячу будинків перебувають без газопостачання. Газопостачання повністю відключено у селах Вишоватий, Добрянське, Вільхівці та частково Нересниця, повідомляє Закарпатська ОВА, пише УНН.
Деталі
Внаслідок падіння дерева на газову трубу високого тиску Ф-219 у с. Терново Тячівського району від газопостачання повністю відключено такі села: Вишоватий, Добрянське, Вільхівці та частково Нересниця
Зазначається, що газу немає у 1058 будинках, школі та дитсадку, а також у двох пекарнях.
Роботи з розвʼязання цього питання тривають. Залучено всі необхідні сили та засоби. Відновлення газопостачання прогнозується протягом найближчої доби
Нагадаємо
Минулої доби, росіяни 6 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. Пошкоджені приватні будинки та лінія електропередач.