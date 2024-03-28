Более 60% украинцев против того, чтобы налоговики имели доступ к банковской тайне без решения суда - исследование

Более 60% украинцев выступают против отмены запрета раскрытия налоговым органам банковской тайны о наличии и движении средств на счетах должника (налогоплательщика) без решения суда. Об этом сообщил Центр социально-экономических исследований CASE Украина, передает УНН.

"Около 63.3% украинцев не поддерживают идею Министерства финансов Украины предоставить доступ налоговым органам к банковской тайне без решения суда. Поддерживают тем или иным образом предложение Минфина только 30% респондентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 75.3% украинцев не поддерживают идею Минфина предоставить право налоговикам взыскивать налоговые долги без решения суда.

Поддерживают тем или иным образом такое предложение лишь 20,6% респондентов.

По мнению члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, расширение полномочий налоговиков по банковской тайне может усилить фискальное давление на украинцев.

"На сегодня налоговая имеет такой низкий уровень доверия общества, что расширение полномочий относительно банковской тайны может привести к усилению фискального давления на каждого украинца и росту коррупционных рисков. Ситуация с бизнес-климатом в государстве тому подтверждение", - отметила Южанина в своем Telegram-канале.

Исследование проводилось с 5 февраля по 4 марта 2024 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2008 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители временно оккупированных территорий и граждане, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2.4%.

Добавим

Руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко в комментарии УНН отметил, что открытие банковской тайны налоговой приведет к уменьшению количества денежных переводов, в том числе и донатов.

Напомним

За идеей раскрытия налоговой банковской тайны стоит глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев. Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко в комментарии УНН отметил, что это мечта Гетманцева.

Алексеенко также добавил, что Гетманцев планомерно уничтожает механизм банковской тайны в Украине, начиная с 2019 года. Для этого он в частности заложил идею открытия доступа налоговой к карточным счетам украинцев в Национальную стратегию доходов.

Алексеенко отметил, что сейчас банковская тайна защищает деньги граждан на карточных счетах от налоговой, а раскрытие банковской тайны позволит облагать всех и все налогом.

Эксперты неоднократно указывали на то, что Гетманцев - это серый кардинал налоговой и руководит ею в ручном режиме через своих людей в ГНС Украины. В частности, как пишут СМИ, через своего бывшего помощника Евгения Сокура, который сейчас исполняет обязанности заместителя председателя ГНС Украины. Поэтому своими действиями, в том числе и по раскрытию банковской тайны, Гетманцев подыгрывает налоговой и пытается сделать все, чтобы они чувствовали себя "хозяевами жизни".

Позже Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года.

По данным регулятора, изменения связаны с необходимостью приведения правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие с законом Украины "О банках и банковской деятельности" и совершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.