Более 50 человек погибли из-за наводнения в Бразилии

Сотни населенных пунктов на юге Бразилии пострадали от масштабных наводнений. По данным органов гражданской обороны погибли по меньшей мере 56 человек, передает Reuters, сообщает УНН.

Детали

В самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул идут проливные дожди, в результате чего пострадали более 281 община штата. Наводнения разрушили дороги и мосты в нескольких регионах штата. Сообщено о 56 смертях; также указывается, что 74 человека считаются пропавшими без вести.

Более 69 000 были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщила гражданская оборона на Platform X, в пятницу вечером Гуайба, - место слияния нескольких рек, -достигла рекордного уровня - 4,77 метра. Это на один сантиметр превышает предыдущее рекордное значение 1941 года.

Между тем губернатор штата Эдуардо Лейте заявил журналистам в субботу вечером, что Рио-Гранди-ду-Сул потребует "плана Маршалла" для восстановления после шторма и его последствий, ссылаясь на план экономического восстановления Европы после Второй мировой войны.

Напомним,

Вьетнам переживает самую продолжительную за последние 30 лет жару, повлекшую падение уровня воды и гибель до 200 тонн рыбы в водохранилищах на юге страны. В то же время в Кении идут проливные дожди и оползни, которые унесли жизни почти 200 человек.

Сильные дожди вызвали наводнения и разрушения на юго-западе Турции, в результате чего один человек погиб, а автомобили были затоплены.