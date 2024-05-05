Более 50 человек погибли из-за наводнения в Бразилии
Киев • УНН
По меньшей мере 56 человек погибли, 74 пропали без вести и более 69 000 были вынуждены покинуть свои дома из-за массовых наводнений, поразивших сотни населенных пунктов в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Сотни населенных пунктов на юге Бразилии пострадали от масштабных наводнений. По данным органов гражданской обороны погибли по меньшей мере 56 человек, передает Reuters, сообщает УНН.
Детали
В самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул идут проливные дожди, в результате чего пострадали более 281 община штата. Наводнения разрушили дороги и мосты в нескольких регионах штата. Сообщено о 56 смертях; также указывается, что 74 человека считаются пропавшими без вести.
Более 69 000 были вынуждены покинуть свои дома.
Как сообщила гражданская оборона на Platform X, в пятницу вечером Гуайба, - место слияния нескольких рек, -достигла рекордного уровня - 4,77 метра. Это на один сантиметр превышает предыдущее рекордное значение 1941 года.
Между тем губернатор штата Эдуардо Лейте заявил журналистам в субботу вечером, что Рио-Гранди-ду-Сул потребует "плана Маршалла" для восстановления после шторма и его последствий, ссылаясь на план экономического восстановления Европы после Второй мировой войны.
Напомним,
Вьетнам переживает самую продолжительную за последние 30 лет жару, повлекшую падение уровня воды и гибель до 200 тонн рыбы в водохранилищах на юге страны. В то же время в Кении идут проливные дожди и оползни, которые унесли жизни почти 200 человек.
Сильные дожди вызвали наводнения и разрушения на юго-западе Турции, в результате чего один человек погиб, а автомобили были затоплены.
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