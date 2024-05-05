Понад 50 людей загинули через повінь у Бразилії
Київ • УНН
Щонайменше 56 людей загинули, 74 зникли безвісти і понад 69 000 були змушені покинути свої домівки через масові повені, що вразили сотні населених пунктів у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.
Сотні населених пунктів на півдні Бразилії постраждали від масштабних повеней. За даними органів цивільної оборони загинули щонайменше 56 людей, передає Reuters, повідомляє УНН.
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В найпівденнішому штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул йдуть проливні дощі, внаслідок чого постраждали понад 281 громада штату. Повені зруйнували дороги та мости в кількох регіонах штату. Повідомлено про 56 смертей; також вказується, що 74 людини вважаються зниклими безвісти.
Понад 69 000 були змушені покинути свої домівки.
Як повідомила цивільна оборона на Platform X, у п’ятницю ввечері Гуайба, - місце злиття кількох річок, -досягла рекордного рівня – 4,77 метра. Це на один сантиметр перевищує попереднє рекордне значення 1941 року.
Тим часом губернатор штату Едуардо Лейте заявив журналістам у суботу ввечері, що Ріо-Гранді-ду-Сул потребуватиме "плану Маршалла" для відновлення після шторму та його наслідків, посилаючись на план економічного відновлення Європи після Другої світової війни.
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