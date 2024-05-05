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Понад 50 людей загинули через повінь у Бразилії

Понад 50 людей загинули через повінь у Бразилії

Київ • УНН

 • 40236 перегляди

Щонайменше 56 людей загинули, 74 зникли безвісти і понад 69 000 були змушені покинути свої домівки через масові повені, що вразили сотні населених пунктів у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

Сотні населених пунктів на півдні Бразилії постраждали від масштабних повеней. За даними органів цивільної оборони загинули щонайменше 56 людей, передає Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

В найпівденнішому штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул йдуть проливні дощі, внаслідок чого постраждали понад 281 громада штату. Повені зруйнували дороги та мости в кількох регіонах штату. Повідомлено про 56 смертей; також вказується, що 74 людини вважаються зниклими безвісти.

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Понад 69 000 були змушені покинути свої домівки.

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Як повідомила цивільна оборона на Platform X, у п’ятницю ввечері Гуайба, - місце злиття кількох річок, -досягла рекордного рівня – 4,77 метра. Це на один сантиметр перевищує попереднє рекордне значення 1941 року.

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Тим часом губернатор штату Едуардо Лейте заявив журналістам у суботу ввечері, що Ріо-Гранді-ду-Сул потребуватиме "плану Маршалла" для відновлення після шторму та його наслідків, посилаючись на план економічного відновлення Європи після Другої світової війни.

Нагадаємо

В'єтнам переживає найтривалішу за останні 30 років спеку, що спричинила падіння рівня води і загибель до 200 тонн риби у водосховищах на півдні країни. В той же час у Кенії йдуть проливні дощі та зсуви, які забрали життя майже 200 людей.

Сильні дощі спричинили повені та руйнування на південному заході Туреччини, в результаті чого одна людина загинула, а автомобілі були затоплені.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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