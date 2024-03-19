Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

Общий объем портфеля проектов ЕИБ в Украине составляет более 5 млрд евро. Министерство финансов тщательно работает над возможными механизмами для создания новых финансовых соглашений с ЕИБ, а также для увеличения эффективности действующих инициатив в 2024 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минфин.

"Сегодня, 19 марта, в рамках рабочего визита в Люксембург Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Министр финансов Украины Сергей Марченко встретились с новоназначенным председателем Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надей Кальвино", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны обсудили дальнейшие шаги правительства и механизмы для эффективной реализации проектов Банка в Украине и привлечения необходимого финансирования.

"Напомним, что объем инициатив ЕИБ в государственном секторе составляет 25 проектов общим объемом 5,2 млрд евро. Из них: на стадии реализации - 23 проекта общим объемом 4,81 млрд евро. В 2023 году ЕИБ направил на проекты в Украине 262 млн евро, что почти в 8 раз превышает объем инвестиционной составляющей за 2022 год", - отмечается в сообщении.

Минфин сообщает, что основными направлениями финансирования были обеспечение восстановления поврежденной критической энергетической инфраструктуры - 133 млн евро.

Кроме того, стоит отметить, что 2023 год был самым успешным в разрезе привлечения кредитных средств ЕИБ для реализации инвестиционных проектов за последние 5 лет. К примеру, в 2019 году привлечение кредитных средств ЕИБ составило 139,7 млн евро, в 2020 году - 104,29 млн евро, в 2021 году - 163,54 млн евро, а в 2022 году 4,6 млн евро для реализации инвестиционных проектов.

Министр финансов поблагодарил руководство ЕИБ и отметил, что привлеченные средства через совместные инициативы с Банком помогают в процессе восстановления и ликвидации последствий вооруженной агрессии россии.

"Реализация совместных с ЕИБ проектов направленных на улучшение жизни украинцев и экономическое развитие помогает в преодолении разрушительных последствий войны и обеспечении граждан необходимыми услугами", - добавил Марченко.

По обсуждению существующих инициатив, Марченко отметил, что сейчас Министерство финансов тщательно работает над возможными механизмами для создания новых финансовых соглашений с ЕИБ, а также для увеличения эффективности действующих инициатив в 2024 году.

"Это позволит эффективно и прозрачно использовать средства Банка в рамках проектов по оказанию необходимой помощи громадам в Украине, которые на сегодняшний день больше всего нуждаются в социальной и финансовой поддержке", - добавил Министр финансов.

В результате встречи стороны договорились продолжить работу над эффективным внедрением текущих и потенциальных проектов и привлечением новых инвестиций Банка в Украину.

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