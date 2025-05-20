Более 40 кг амфетамина ежемесячно: в Киевской области разоблачили мощную нарколабораторию

В Киевской области правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию, которая ежемесячно производила около 40 кг амфетамина с ориентировочным "черным" прибылью в 20 миллионов гривен. После 17 обысков изъяты наркотики, прекурсоры, лабораторное оборудование и другие вещественные доказательства. Организатору нелегального бизнеса и двум его сообщникам сообщено о подозрениях. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура передает УНН.

Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении организатору и двум участникам сопения, которые обустраивали нарколабораторию по изготовлению амфетамина, а также занимались его продажей (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст.309 УК Украины) - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, организовал наркобизнес 34-летний киевлянин в частном доме. Там производили около 40 кг амфетамина в месяц. Ориентировочный доход от сбыта психотропных веществ по ценам "черного", как сообщается, составляет около 20 миллионов гривен ежемесячно.

К процессу изготовления и сбыта наркотиков он привлек знакомых. Организатор получал заказы на "товар" через Интернет и по телефону, а покупатели рассчитывались "за товар" наличными и на карту.

Как отмечается, правоохранители провели 17 обысков. В общем изъяли 1,4 кг амфетамина, 75 литров прекурсора в слабом виде, 15 кг прекурсора в порошкообразном виде, ампулы дексаметазона, лабораторное оборудование, другие вещи и средства, которые используют для изготовления наркотиков.

"Сейчас организатору и двум соисполнителям избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

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