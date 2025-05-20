Понад 40 кг амфетаміну щомісяця: на Київщині викрили потужну нарколабораторію

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"
Ексклюзив
07:47 • 17265 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

05:58 • 103507 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 74751 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 141319 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 103640 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 250411 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 129075 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 354553 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 98038 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 79494 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
6м/с
44%
744мм
Популярнi новини

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

20 травня, 01:41 • 59525 перегляди

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

05:39 • 27057 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

05:59 • 43116 перегляди

Найбільший інвестор Tesla скинув великий пакет акцій автовиробника, закликаючи до розпродажу

06:47 • 21719 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 47169 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 103507 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 109034 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 134664 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 250411 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 354553 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Подоляк

Олександр Штубб

Олексій Гончаренко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Херсон

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 47735 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 60230 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 58557 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 143421 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 146531 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Tesla Cybertruck

Понад 40 кг амфетаміну щомісяця: на Київщині викрили потужну нарколабораторію

Київ • УНН

 • 838 перегляди

На Київщині викрили масштабну нарколабораторію, яка щомісяця виробляла близько 40 кг амфетаміну. Організатору та спільникам повідомлено про підозри, тривають слідчі дії.

Понад 40 кг амфетаміну щомісяця: на Київщині викрили потужну нарколабораторію

У Київській області правоохоронці викрили масштабну нарколабораторію, яка щомісяця виробляла близько 40 кг амфетаміну з орієнтовним "чорним" прибутком у 20 мільйонів гривень. Після 17 обшуків вилучено наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання та інші речові докази. Організатору нелегального бізнесу та двом його спільникам повідомлено про підозри. Про це повідомляє Київська міська прокуратура передає УНН.

За процесуальним керівництвом Солом'янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру організатору та двом учасникам співу, які облаштовували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2). ст.309 КК України)

- ідеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, організував наркобізнес 34-річний киянин у приватному будинку. Там виробляли близько 40 кг амфетаміну на місяць. Орієнтований дохід від збуту психотропних речовин за цінами "чорного", як повідомляється, становить близько 20 мільйонів гривень щомісячно.

До процесу виготовлення та збуту наркотиків він залучив знайомих. Організатор отримував замовлення на "товар" через Інтернет та телефоном, а покупці розраховувались "за товар" готівкою та на карту.

Як зазначається, правоохоронці провели 17 обшуків. Загалом вилучили 1,4 кг амфетаміну, 75 літрів прекурсору в слабкому вигляді, 15 кг прекурсору в порошкоподібному вигляді, ампули дексаметазону, лабораторне устаткування, інші речі та засоби, які використовують для виготовлення наркотиків.

"Наразі організатору та двом співвиконавцям обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою", - додали у прокуратурі.

Правоохоронці викрили злочинну організацію з наркоосередками у 15 регіонах13.05.25, 19:12 • 3059 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НПКиївщина
Київ
Brent
$65.39
Bitcoin
$105,298.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.15
Золото
$3,237.71
Ethereum
$2,525.49