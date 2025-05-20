Понад 40 кг амфетаміну щомісяця: на Київщині викрили потужну нарколабораторію

У Київській області правоохоронці викрили масштабну нарколабораторію, яка щомісяця виробляла близько 40 кг амфетаміну з орієнтовним "чорним" прибутком у 20 мільйонів гривень. Після 17 обшуків вилучено наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання та інші речові докази. Організатору нелегального бізнесу та двом його спільникам повідомлено про підозри. Про це повідомляє Київська міська прокуратура передає УНН.

За процесуальним керівництвом Солом'янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру організатору та двом учасникам співу, які облаштовували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2). ст.309 КК України) - ідеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, організував наркобізнес 34-річний киянин у приватному будинку. Там виробляли близько 40 кг амфетаміну на місяць. Орієнтований дохід від збуту психотропних речовин за цінами "чорного", як повідомляється, становить близько 20 мільйонів гривень щомісячно.

До процесу виготовлення та збуту наркотиків він залучив знайомих. Організатор отримував замовлення на "товар" через Інтернет та телефоном, а покупці розраховувались "за товар" готівкою та на карту.

Як зазначається, правоохоронці провели 17 обшуків. Загалом вилучили 1,4 кг амфетаміну, 75 літрів прекурсору в слабкому вигляді, 15 кг прекурсору в порошкоподібному вигляді, ампули дексаметазону, лабораторне устаткування, інші речі та засоби, які використовують для виготовлення наркотиків.

"Наразі організатору та двом співвиконавцям обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою", - додали у прокуратурі.

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