Перевозил контрабандные сигареты на 15 млн грн под видом клубники - водитель из Молдовы получил подозрение

Фото: Офис Генерального прокурора

На Буковине правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему гражданину Молдовы, которого подозревают в контрабанде подакцизных товаров в крупном размере. По данным следствия, в грузовике, который перевозил клубнику в Румынию, обнаружили скрытую партию сигарет стоимостью более 15 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Вместо клубники - контрабанда сигарет более чем на 15 млн грн. Сообщено о подозрении водителю международного перевозчика. При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры сообщено о подозрении 44-летнему гражданину Молдовы - водителю компании, осуществляющей международные грузовые перевозки - говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 июня мужчина следовал из Украины в Румынию через пункт пропуска «Мамалыга». По документам в полуприцепе было более 15 тонн свежей клубники украинского производителя, однако во время таможенного контроля инспекторы обратили внимание на несоответствие веса грузовика заявленным параметрам. После этого автомобиль направили в пункт пропуска «Порубное - Сирет», где сканирующая система подтвердила наличие скрытого груза.

За грузом клубники обнаружили 480 ящиков с сигаретами без марок акцизного налога Украины. Всего было изъято 360 тысяч пачек табачных изделий. По заключению экспертизы, стоимость изъятых табачных изделий превышает 15 млн гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины - контрабанда подакцизных товаров в крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения более 800 тыс. грн залога. На грузовик и полуприцеп наложен арест. В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде - говорится в сообщении.

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