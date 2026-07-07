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Генпрокурор Кравченко сообщил о ликвидации международной наркосети, действовавшей в трех странах

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Транснациональная группировка организовала канал сбыта метамфетамина и кокаина в Европу и Украину. Организатором украинской цепочки оказался помощник нардепа VIII созыва.

Генпрокурор Кравченко сообщил о ликвидации международной наркосети, действовавшей в трех странах

В рамках работы совместной следственной группы Украины, Словакии и Чехии при участии Европола и Евроюста была раскрыта и обезврежена транснациональная преступная группировка, организовавшая канал поставки психотропных веществ в страны Европы и Украину. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, пишет УНН

"Наркобизнес давно не знает государственных границ. Поэтому и ответ на него должен быть международным. В рамках работы совместной следственной группы Украины, Словакии и Чехии при участии Европола и Евроюста мы раскрыли и обезвредили транснациональную преступную группировку, которая организовала канал психотропных веществ в страны Европы и Украину", - сообщил Кравченко. 

По данным следствия, речь идет о незаконном сбыте не менее 50 кг метамфетамина и 2 кг кокаина. Прибыль преступной группы только от сбыта метамфетамина достигла почти 950 тысяч евро.

"В Украину наркотики контрабандой попадали через Закарпатье. Для перевозки использовали автомобили и рейсовые автобусы, а психотропные вещества каждый раз маскировали по-разному: прятали на теле курьеров, в детских игрушках, бытовых вещах и других предметах. Далее их сбывали через сеть дилеров", - сообщил Генпрокурор. 

По словам Кравченко, организатором украинского звена, по данным следствия, был 52-летний житель Мукачево, который длительное время работал помощником народного депутата Украины VIII созыва. Среди активных участников также бывший охранник этого народного депутата и депутат одной из местных общин Ужгородского района, который одновременно работал учителем.

Во время первого этапа операции правоохранители полностью установили структуру группировки, задокументировали каналы контрабанды и провели международную контролируемую поставку метамфетамина из Праги через Словакию в Ужгород. Только тогда было изъято почти 4 кг метамфетамина стоимостью более 8 млн грн.

Второй этап прошел одновременно в Украине, Словакии и Чехии.

"Более 113 обысков. 20 задержанных. В Украине задержаны восемь участников группировки, проведено более 80 обысков. Все подозреваемые находятся под стражей. В ходе следственных действий изъяты наркотические средства, оружие, боеприпасы, беспилотники, оборудование для ботофермы, около 30 кг золотых и серебряных изделий, наличные, транспортные средства и другие вещественные доказательства", - сообщил Генпрокурор. 

Общая стоимость изъятых наркотических веществ составляет почти 12 млн грн.

Эта операция показывает: никакие границы, никакие связи и никакие должности не могут быть гарантией безнаказанности. Если преступление действует международно – мы так же международно находим, документируем и привлекаем к ответственности всех его участников.

Юлия Мельник

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