Более 30% образцов пищевых продуктов в Украине превышают допустимые уровни трансжиров - результаты исследования

В рамках проекта ВОЗ FEEDCities были проанализированы образцы продуктов питания, и при этом более 30% отобранных образцов содержали большое количество трансжиров, уровень которых превышал максимально допустимую норму. Об этом сообщает World Health Organization Ukraine, передает УНН.

Детали

Для поддержки Украины в элиминации трансжиров ВОЗ при софинансировании Швейцарии реализовала исследовательский проект FEEDCities. В рамках проекта было изучено содержание трансжирных кислот, соли и калия в пищевых продуктах.

Исследование показало, что среди промышленно произведенных продуктов, отобранных для тестирования, в частности в некоторых видах тортов, печенья, десертов на основе молочных продуктов, мороженого, замороженных продуктов, маргарина, сыров и переработанного мяса, а также в образцах "уличной еды" (домашняя выпечка, пицца, панини, донеры, фалафель, круассаны и пирожные) фиксировалось превышение максимальной допустимой нормы содержания трансжиров, что сейчас составляет 2 г на 100 г жира.

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В исследовании отмечается, что поскольку спектр продуктов питания, в которых превышено максимально допустимое значение трансжиров, является фрагментарным и таким, что трудно описать или спрогнозировать из-за большого количества производителей и самих продуктов, потребители не могут полностью защитить себя от потребления трансжирных кислот путем "информированного выбора". Таким образом, защита населения от этого фактора риска является сейчас прерогативой государства.

Добавим

Промышленно производимые трансжиры, которые часто используются в переработанных продуктах питания, таких как печеные и жареные блюда, повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от ишемической болезни сердца.

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