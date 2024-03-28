В 2022 году домохозяйства ежедневно выбрасывали более 1 миллиарда порций пищи - отчет ООН

В 2022 году домохозяйства выбрасывали более 1 млрд порций пищи ежедневно. Об этом говорится в представленном ООН отчете Индекса пищевых отходов (Food Waste Index Report 2024), пишет УНН.

Детали

Отчет подготовила Программа окружающей среды ООН (UNEP) накануне Дня нулевых отходов, который отмечается 30 марта.

Домохозяйства на всех континентах потеряли более 1 миллиарда порций пищи в день в течение 2022 года в то время как 783 миллиона человек испытывали голод, а треть человечества столкнулась с нехваткой продовольствия - сообщает ООН.

В частности, 150 миллионов детей в возрасте до 5 лет страдают от замедленного роста и развития из-за нехватки критически важных питательных веществ в их рационе.

В 2022-м было сгенерировано 10,5 миллиарда тонн пищевого мусора (в том числе непригодного в пищу), что равно 132 килограммам на душу населения и почти пятой части всей пищи, доступной потребителям. Из всего объема разбазариваемой пищи 60% приходится на уровень домохозяйств, сервис питания ответственен за 28%, розничная торговля - за 12% - говорится в отчете.

По словам исполнительного директора UNEP Ингер Андерсен, расточительство пищи является трагедией, которая, в частности, негативно влияет на климат и окружающую среду.

Хорошая новость заключается в том, что мы знаем: если страны отдадут этому вопросу приоритет, они смогут существенно уменьшить потери пищи и отходы, уменьшить влияние на климат и экономические потери и ускорить прогресс в достижении глобальных целей - заявила она.

ООН ссылается на данные, по которым пищевые отходы генерируют 8-10 процентов ежегодных выбросов парниковых газов, что почти в 5 раз больше, чем авиация. Они также приводят к потере биоразнообразия, ведь занимают почти треть мировой площади земли, пригодной для сельского хозяйства. Последствия от потерь продуктов и самих отходов для глобальной экономики оцениваются в около 1 триллиона долларов.

При этом UNEP ссылается на примеры, в частности, Японии и Великобритании, которым удалось снизить объемы потерь пищи соответственно на 31% и 18%. Программа ООН отслеживает прогресс стран, определив целью сократить потери продуктов вдвое к 2030 году.

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