Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха

Более 70% из 7812 городов в 134 странах не соответствуют стандартам ВОЗ по уровню загрязнения воздуха PM2,5. Об этом сообщает IQAir, передает УНН.

Детали

По последнему исследованию, охватывающему 7812 городов в 134 странах, регионах и территориях, более 70% из них не соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по уровню загрязнения воздуха PM2,5.

PM2,5 - это мелкие частицы, которые могут проникать глубоко в дыхательные пути человека, приводя к серьезным заболеваниям, таким как рак, астма и сердечно-сосудистые заболевания.

Согласно отчету IQAir, в 2023 году только в 10 странах и 9% городов мира качество воздуха соответствовало рекомендациям Всемирной организации здравоохранения относительно уровня загрязнения мелкодисперсными частицами PM2,5.

Среди стран с самым высоким уровнем загрязнения в 2023 году с учетом численности населения оказались Бангладеш, Пакистан, Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо. С другой стороны, самый чистый воздух зафиксирован во Французской Полинезии, Маврикии и Исландии.

По данным IQAir, среди столиц с наихудшим уровнем загрязнения воздуха возглавили список Нью-Дели (Индия), Дакка (Бангладеш), Уагадугу (Буркина-Фасо), Душанбе (Таджикистан) и Багдад. В то время как столицы с самыми низкими концентрациями PM2,5 в основном расположились в Океании, Скандинавии и Карибском бассейне, в частности в Веллингтоне (Новая Зеландия), Рейкьявике (Исландия) и Гамильтоне (Бермуды).

Добавим

Источники загрязнения PM2,5 разнообразны, от печей для обжига кирпича в Бангладеш до горнодобывающей промышленности в Латинской Америке. Однако, основными источниками остается сжигание ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение наружного воздуха, прежде всего из-за PM2,5, приводит к преждевременной смерти более 4 миллионов человек во всем мире ежегодно.

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