Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на левом берегу: дали ряд советов

В Киеве утром 8 марта высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний - на правом, сообщили в КГГА, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 08:00 8 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу", - сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Жителям левого берега до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Радиационный фон во всем городе, как указано, - в норме.

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