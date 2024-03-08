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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на левом берегу: дали ряд советов

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на левом берегу: дали ряд советов

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 08:18  •  9744 просмотра

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Утром 8 марта в Киеве наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха на левом берегу и средний - на правом, в связи с чем жителям левого берега рекомендовали закрывать окна, ограничить пребывание на свежем воздухе, пить воду и пользоваться очистителями воздуха.

В Киеве утром 8 марта высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний - на правом, сообщили в КГГА, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 08:00 8 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу", - сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Жителям левого берега до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Радиационный фон во всем городе, как указано, - в норме.

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