Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на левом берегу: дали ряд советов
Киев • УНН
Утром 8 марта в Киеве наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха на левом берегу и средний - на правом, в связи с чем жителям левого берега рекомендовали закрывать окна, ограничить пребывание на свежем воздухе, пить воду и пользоваться очистителями воздуха.
В Киеве утром 8 марта высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний - на правом, сообщили в КГГА, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 08:00 8 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу", - сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Жителям левого берега до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Радиационный фон во всем городе, как указано, - в норме.
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