Киян попередили про високий рівень забруднення повітря на лівому березі: дали низку порад
Київ • УНН
Вранці 8 березня у Києві спостерігався високий рівень забруднення повітря на лівому березі та середній - на правому, у зв'язку з чим жителям лівого берега рекомендували зачиняти вікна, обмежити перебування на свіжому повітрі, пити воду та користуватися очищувачами повітря.
У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній - на правому, повідомили у КМДА, пише УНН.
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"Станом на 08:00 8 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі", - повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Жителям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Радіаційний фон у всьому місті, як вказано, - у нормі.
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