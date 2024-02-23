Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  13504 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  51889 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  135949 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  169293 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  167469 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  219745 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  252614 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  222518 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  229852 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234065 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны

Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 13:53  •  2184 просмотра

Read in English

По словам партизан, более 30 танков Т-62 советских времен прибыли в Евпаторию. российские войска расконсервируют резервы из-за успехов украинской армии.

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало прибытие на железнодорожную станцию в Евпатории более 30 вражеских советских танков типа Т-62. Потери россиян на фронте заставляют их расконсервировать резервы, сообщает УНН со ссылкой на "АТЕШ" в Telegram. 

"АТЕШ" зафиксировал прибытие большого количества танков на железнодорожной станции в Евпатории Успешные действия ВСУ на фронте заставляют оккупантов расконсервировать свои резервы

- говорится в сообщении.

Как сообщается, партизаны наблюдали за выгрузкой танков в Евпатории на станции Товарная. Они насчитали более 30 танков типа Т-62. Отмечается, что это советские танки, которые производились до 1975 года и были сняты с вооружения рф. 

Партизаны разведали воинскую часть российского "омона" в оккупированном Симферополе22 февраля 2024, 10:25 • 26786 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ateshАтеш
yevpatoriyaЕвпатория
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
Понад 30 ворожих танків прибули на залізничну станцію в Євпаторії - партизани
More than 30 enemy tanks arrived at the railway station in Yevpatoriya - partisans
Новости по теме

Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны

По словам партизан, более 30 танков Т-62 советских времен прибыли в Евпаторию. российские войска расконсервируют резервы из-за успехов украинской армии.

Война •   •  2184 просмотра
Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Из-за военного положения, ограничивающего пероральную вакцинацию диких животных от бешенства и иммунизацию домашних животных, в Украине в 2023 году наблюдался рост случаев бешенства среди животных в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.

Общество •   •  13504 просмотра
Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

В ответ на санкции ЕС: кремль расширил список граждан, которым запрещен въезд в страну

В ответ на 13-й пакет санкций ЕС россия расширила список граждан, которым запрещен въезд в страну, включив в него представителей Совета Европы и участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

Новости Мира •   •  3158 просмотра
В ответ на санкции ЕС: кремль расширил список граждан, которым запрещен въезд в страну

ОАЭ планируют исключить из "серого списка" стран, которые отмывают деньги - СМИ

ОАЭ, вероятно, будут удалены из "серого списка" юрисдикций FATF со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег после того, как команда, посетившая страну, подтвердила, что меры по расследованию и судебному преследованию дел с высоким уровнем риска являются устойчивыми.

Экономика •   •  4788 просмотра
ОАЭ планируют исключить из "серого списка" стран, которые отмывают деньги - СМИ

Посол США показала последствия ночных атак рф и призвала продолжать поддержку Украины

Ночные атаки россии на украинские порты и промышленные базы в Одессе и Днепре привели к гибели и ранениям гражданских лиц, что заставило посла США в Украине снова призвать к дальнейшей поддержке Украины.

Война •   •  8520 просмотра
Посол США показала последствия ночных атак рф и призвала продолжать поддержку Украины

Рада сделала шаг к единой роуминговой системе с ЕС

Парламент сделал шаг к унификации роуминга с ЕС, приняв в первом чтении закон о единой системе.

Политика •   •  7755 просмотра
Рада сделала шаг к единой роуминговой системе с ЕС

Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф - СМИ

Венгрия блокирует совместное заявление ЕС по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.

Война •   •  12188 просмотра
Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф - СМИ

российских школьников будут учить "критическому мышлению" на примере интервью путина Такеру Карлсону

В российских школах будут учить критическому мышлению на примере интервью путина с Такером Карлсоном.

Новости Мира •   •  9181 просмотра
российских школьников будут учить "критическому мышлению" на примере интервью путина Такеру Карлсону

Украинские воины нанесли удар по опорному пункту захватчиков, "поприветствовав" 700-ми кг взрывчатого вещества: видео

Украинские саперы из 48-й Каменец-Подольской бригады нанесли удар по российскому опорному пункту, применив более 700 кг взрывчатки из системы УР-77 "Метеорит", говорится в сообщении Генерального штаба Украины.

Война •   •  13136 просмотра
Украинские воины нанесли удар по опорному пункту захватчиков, "поприветствовав" 700-ми кг взрывчатого вещества: видео

Как украинцы находят жизненные ресурсы для борьбы и помощи другим после двух лет полномасштабной агрессии

Как украинцы находят жизненные ресурсы для борьбы и помощи другим после двух лет полномасштабной агрессии.

Общество •   •  33666 просмотра
Как украинцы находят жизненные ресурсы для борьбы и помощи другим после двух лет полномасштабной агрессии