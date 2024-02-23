Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало прибытие на железнодорожную станцию в Евпатории более 30 вражеских советских танков типа Т-62. Потери россиян на фронте заставляют их расконсервировать резервы, сообщает УНН со ссылкой на "АТЕШ" в Telegram.

"АТЕШ" зафиксировал прибытие большого количества танков на железнодорожной станции в Евпатории Успешные действия ВСУ на фронте заставляют оккупантов расконсервировать свои резервы - говорится в сообщении.

Как сообщается, партизаны наблюдали за выгрузкой танков в Евпатории на станции Товарная. Они насчитали более 30 танков типа Т-62. Отмечается, что это советские танки, которые производились до 1975 года и были сняты с вооружения рф.

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