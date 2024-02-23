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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Понад 30 ворожих танків прибули на залізничну станцію в Євпаторії - партизани

Київ • УНН

 • 17994 перегляди

За словами партизанів, понад 30 танків Т-62 радянських часів прибули до Євпаторії. російські війська розконсервовують резерви через успіхи української армії.

Понад 30 ворожих танків прибули на залізничну станцію в Євпаторії - партизани

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував прибуття на залізничну станцію в Євпаторії понад 30 ворожих радянських танків типу Т-62. Втрати росіян на фронті змушують їх розконсервувати резерви, повідомляє УНН із посиланням на "АТЕШ" у Telegram. 

"АТЕШ" зафіксував прибуття великої кількості танків на залізничній станції в Євпаторії Успішні дії ЗСУ на фронті змушують окупантів розконсервувати свої резерви

- йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, партизани спостерігали за вивантаженням танків у Євпаторії на станції Товарна. Вони нарахували понад 30 танків типу Т-62. Зазначається, що це радянські танки, які вироблялися до 1975 року і були зняті з озброєння рф. 

Партизани розвідали військову частину російського "омону" в окупованому Сімферополі22.02.24, 12:25 • 29321 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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