Понад 30 ворожих танків прибули на залізничну станцію в Євпаторії - партизани
Київ • УНН
За словами партизанів, понад 30 танків Т-62 радянських часів прибули до Євпаторії. російські війська розконсервовують резерви через успіхи української армії.
Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував прибуття на залізничну станцію в Євпаторії понад 30 ворожих радянських танків типу Т-62. Втрати росіян на фронті змушують їх розконсервувати резерви, повідомляє УНН із посиланням на "АТЕШ" у Telegram.
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Як повідомляється, партизани спостерігали за вивантаженням танків у Євпаторії на станції Товарна. Вони нарахували понад 30 танків типу Т-62. Зазначається, що це радянські танки, які вироблялися до 1975 року і були зняті з озброєння рф.
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