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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 20 тыс. удостоверений через Дію сформировали иностранцы - Федоров

Более 20 тыс. удостоверений через Дію сформировали иностранцы - Федоров

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 14:34  •  432 просмотра

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За два года иностранцы сформировали более 20 тысяч электронных видов на жительство через Дію. Правительство подтвердило успешность проекта, е-удостоверения теперь используются на постоянной основе.

За два года иностранцы сформировали более 20 тысяч электронных видов на постоянное и временное проживание через приложение Дія. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Два года назад запустили в действие документы для иностранцев - вид на постоянное и временное проживание. Сегодня правительство подтвердило успешность этого проекта, поэтому отныне е-удостоверения используют на постоянной основе

- сообщил Федоров.

 За два года иностранцы сформировали в Дии более 18,3 тысячи видов на постоянное проживание и более 2,8 тысячи видов на временное проживание.  

Министр подчеркнул, что документы в приложении "Дія" имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Кроме того, удостоверение в "Дії" открывает возможность создать "Дія.Підпис" и пользоваться другими государственными сервисами.

По его словам, уже совсем скоро презентуют для иностранцев программу u-Residency, которая позволит онлайн открывать счета, вести бизнес и платить налоги в Украине.

Напомним 

Минцифры планирует запустить электронное резидентство через несколько дней. Это позволит иностранным предпринимателям открывать бизнес онлайн в Украине и платить налоги, создавая новую экосистему для конкуренции на ІТ-арене. 

"еДозвил": в "Дії“ появилась новая функция для предпринимателей19 сентября 2024, 13:40 • 16448 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина