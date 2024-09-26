Более 20 тыс. удостоверений через Дію сформировали иностранцы - Федоров

За два года иностранцы сформировали более 20 тысяч электронных видов на постоянное и временное проживание через приложение Дія. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Два года назад запустили в действие документы для иностранцев - вид на постоянное и временное проживание. Сегодня правительство подтвердило успешность этого проекта, поэтому отныне е-удостоверения используют на постоянной основе - сообщил Федоров.

За два года иностранцы сформировали в Дии более 18,3 тысячи видов на постоянное проживание и более 2,8 тысячи видов на временное проживание.

Министр подчеркнул, что документы в приложении "Дія" имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Кроме того, удостоверение в "Дії" открывает возможность создать "Дія.Підпис" и пользоваться другими государственными сервисами.

По его словам, уже совсем скоро презентуют для иностранцев программу u-Residency, которая позволит онлайн открывать счета, вести бизнес и платить налоги в Украине.

Напомним

Минцифры планирует запустить электронное резидентство через несколько дней. Это позволит иностранным предпринимателям открывать бизнес онлайн в Украине и платить налоги, создавая новую экосистему для конкуренции на ІТ-арене.

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