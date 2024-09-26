Понад 20 тис. посвідок через Дію сформували іноземці - Федоров

За два роки іноземці сформували понад 20 тисяч електронних посвідок на постійне та тимчасове проживання через застосунок "Дія". Про це розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Два роки тому запустили в Дії документи для іноземців — посвідки на постійне та тимчасове проживання. Сьогодні уряд підтвердив успішність цього проєкту, тож відтепер е-посвідки використовують на постійній основі - повідомив Федоров.

За два роки іноземці сформували в Дії понад 18,3 тисячі посвідок на постійне проживання та понад 2,8 тисячі посвідок на тимчасове проживання.

Міністр підкреслив, що документи в застосунку "Дія" мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Крім того, посвідка в "Дії" відкриває можливість створити "Дія.Підпис" і користуватися іншими державними сервісами.

За його словами, вже зовсім скоро презентують для іноземців програму u-Residency, яка дасть змогу онлайн відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.

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Мінцифри планує запустити електронне резидентство за кілька днів. Це дозволить іноземним підприємцям відкривати бізнес онлайн в Україні та сплачувати податки, створюючи нову екосистему для конкуренції на ІТ-арені.

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