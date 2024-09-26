Понад 20 тис. посвідок через Дію сформували іноземці - Федоров
Київ • УНН
За два роки іноземці сформували понад 20 тисяч електронних посвідок на проживання через "Дію". Уряд підтвердив успішність проєкту, е-посвідки тепер використовуються на постійній основі.
За два роки іноземці сформували понад 20 тисяч електронних посвідок на постійне та тимчасове проживання через застосунок "Дія". Про це розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
Два роки тому запустили в Дії документи для іноземців — посвідки на постійне та тимчасове проживання. Сьогодні уряд підтвердив успішність цього проєкту, тож відтепер е-посвідки використовують на постійній основі
За два роки іноземці сформували в Дії понад 18,3 тисячі посвідок на постійне проживання та понад 2,8 тисячі посвідок на тимчасове проживання.
Міністр підкреслив, що документи в застосунку "Дія" мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Крім того, посвідка в "Дії" відкриває можливість створити "Дія.Підпис" і користуватися іншими державними сервісами.
За його словами, вже зовсім скоро презентують для іноземців програму u-Residency, яка дасть змогу онлайн відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.
Нагадаємо
Мінцифри планує запустити електронне резидентство за кілька днів. Це дозволить іноземним підприємцям відкривати бізнес онлайн в Україні та сплачувати податки, створюючи нову екосистему для конкуренції на ІТ-арені.
"єДозвіл": у "Дії" з'явилась нова функція для підприємців19.09.24, 16:40 • 16931 перегляд