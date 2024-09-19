"єДозвіл": у "Дії" з'явилась нова функція для підприємців

На порталі "Дія" з'явилась нова послуга "єДозвіл". Тепер ФОПи та керівники ТОВ подаватимуть декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Про це заявили у Мінцифри, передає УНН.

Деталі

Декларація відповідності МТБ — це документ, у якому підприємство підтверджує, що приміщення й обладнання відповідають вимогам законів про безпеку на роботі. Без нього СТО, заводи та всі організації, які мають на виробництві важкі машини та механізми, не мають права працювати