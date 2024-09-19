"єДозвіл": у "Дії" з'явилась нова функція для підприємців
Київ • УНН
На порталі "Дія" з'явилась нова послуга для ФОПів та керівників ТОВ - онлайн-подача декларацій відповідності матеріально-технічної бази. Це спростить процес подачі документів для підприємств, що мають важкі машини та механізми.
На порталі "Дія" з'явилась нова послуга "єДозвіл". Тепер ФОПи та керівники ТОВ подаватимуть декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Про це заявили у Мінцифри, передає УНН.
Деталі
Декларація відповідності МТБ — це документ, у якому підприємство підтверджує, що приміщення й обладнання відповідають вимогам законів про безпеку на роботі. Без нього СТО, заводи та всі організації, які мають на виробництві важкі машини та механізми, не мають права працювати
Раніше подати декларацію можна було тільки офлайн у територіальному підрозділі Держпраці. Проте завдяки "Дії" це займе кілька кліків. на порталі можна заповнити саму заяву, підписати її КЕПом та відстежити статус опрацювання заяви.
Доповнення
Зазначається, що послугу запустили спільно з Міністерством економіки. Там додають, що проєкт "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID і UK Dev, забезпечує повний цикл впровадження функції "єДозвіл".
Механізм отримання послуги складається з кількох кроків:
- Авторизуйтесь в Дії;
- Перейдіть в розділ «Послуги»;
- Знайдіть послугу «е-Підприємець»;
- Оберіть зазначену послугу через помічника або з переліку доступних;
- Заповніть та підпишіть заяву.
Нагадаємо
На порталі "Дія" запустили електронний сервіс бронювання працівників критично важливих підприємств та компаній, що забезпечують оборону країни, зробивши цей процес швидким та прозорим.