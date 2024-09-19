"еДозвил": в "Дії“ появилась новая функция для предпринимателей

На портале "Дія" появилась новая услуга "еДозвил". Теперь ФЛП и руководители ООО будут подавать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда. Об этом заявили в Минцифры, передает УНН.

Детали

Декларация соответствия МТБ - это документ, в котором предприятие подтверждает, что помещения и оборудование соответствуют требованиям законов о безопасности на работе. Без него СТО, заводы и все организации, которые имеют на производстве тяжелые машины и механизмы, не имеют права работать - объяснили в Минцифры.

Ранее подать декларацию можно было только офлайн в территориальном подразделении Гоструда. Однако благодаря "Дії" это займет несколько кликов. на портале можно заполнить само заявление, подписать его КЭПом и отследить статус обработки заявления.

Дополнение

Отмечается, что услугу запустили совместно с Министерством экономики. Там добавляют, что проект "Поддержка цифровой трансформации", финансируемый USAID и UK Dev, обеспечивает полный цикл внедрения функции "еДозвил".

Механизм получения услуги состоит из нескольких шагов:

Авторизуйтесь в Дии;

Перейдите в раздел «Услуги»;



Найдите услугу «е-Предприниматель»;



Выберите указанную услугу через помощника или из списка доступных;



Заполните и подпишите заявление.



Напомним,

На портале "Дія" запустили электронный сервис бронирования работников критически важных предприятий и компаний, обеспечивающих оборону страны, сделав этот процесс быстрым и прозрачным.