Более 18 млрд потерь: экс-главе Оператора газотранспортной системы объявлено подозрение по делу о миллиардных убытках госбюджета

Фигурант подозрений в нанесении ущерба госбюджету, согласно информации следствия, выехал за границу на основании фиктивной командировки, передает УНН со ссылкой на Полицию Киева.

Хотя фамилия не указывается, но согласно материалам дела следует, что речь идет о Сергее Макогоне.

Экс-главе "Оператор ГТС", который нанес более 18 млрд убытков госбюджету.

По данным правоохранителей, под руководством фигуранта расследования, компания Оператор ГТС Украины в 2021 году получила 20 млрд грн чистой прибыли. В этот период компания-монополист, транспортировала природный газ потребителям Украины и странам Европейского союза. 90% из указанной прибыли компания должна была уплатить в госбюджет в качестве дивидендов.

Подозреваемый, будучи руководителем компании, по версии следствия принял решение не направлять средства общества в бюджет страны.

Вследствие этого, государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 18 млрд грн.