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Понад 18 млрд втрат: ексголові Оператора газотранспортної системи оголошено підозру у справі про мільярдні збитки держбюджету

Понад 18 млрд втрат: ексголові Оператора газотранспортної системи оголошено підозру у справі про мільярдні збитки держбюджету

Київ • УНН

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Колишньому керівнику Оператора ГТС оголошено підозру у завданні збитків державі на 18 млрд грн. Підозрюваний покинув країну за фіктивним відрядженням після відмови сплатити дивіденди до держбюджету.

Фігурант підозр нанесення збитків держбюджету, згідно з інформацією слідства, виїхав за кордон на підставі фіктивного відрядження, передає УНН із посиланням на Поліцію Києва.

Хоча прізвище не вказується, але відповідно матеріалів справи випливає, що йдеться про Сергія Макогона.

Ексголові "Оператор ГТС", який завдав понад 18 млрд збитків держбюджету.

За даними правоохоронців, під керівництвом фігуранта розслідування, компанія Оператор ГТС України у 2021 році отримала 20 млрд грн чистого прибутку. У цей період компанія-монополіст, транспортувала природній газ споживачам України та країнам Європейського союзу. 90% з зазначеного прибутку компанія мала сплатити до держбюджету у якості дивідендів.

Підозрюваний, будучи керівником компанії, за версією слідства прийняв рішення не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни.

Внаслідок цього, державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн. 

У вересні 2022 року наглядова рада товариства звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства. Фігурант справи вніс недостовірні данні до наказу - нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав за кордон, інформує служба поліції.

Нагадаємо

Дмитру Перегудову повідомили про підозру у відмиванні 387 млн грн держпідприємств "Укроборонпрому". За ці кошти він придбав елітну нерухомість у Франції, яку вже арештував французький суд.

ДБР затримало директора підозрюваного у відмиванні російських грошей онлайн-казино "PIN-UP"14.02.25, 11:12 • 24155 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
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