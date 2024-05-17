Более 1,5 млрд грн выделили на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС

На восстановление Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области правительством было выделено более 1,5 миллиарда гривен, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

"Более 1,5 млрд грн выделили сегодня для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области", - сообщил Шмыгаль в соцсетях.

В частности, 726 млн грн, по его словам, было выделено для государственной компании "Центрэнерго" из резервного фонда государственного бюджета. Еще 826 млн грн - из фонда ликвидации последствий агрессии.

"Ожидаем максимальной эффективности в использовании этих средств. Работы должны происходить максимально быстро", - подчеркнул Шмыгаль.

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