Глава наблюдательного совета "Центрэнерго": восстанавливать Трипольскую ТЭС без предоставления Украине систем ПВО - "бесполезно"

Восстанавливать Трипольскую ТЭС, которая была разрушена в результате российской атаки баллистическими ракетами, без предоставления Украине систем ПВО - бесполезно. Об этом в эфире украинской службы Голоса Америки рассказал председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота, передает УНН.

Детали

По состоянию на вчера эта станция на "нуле". Она не работает совсем, она полностью разрушена. Она обеспечивала светом почти три миллиона человек, в том числе в Киевском регионе. Утром она была обстреляна баллистическими ракетами, сверхзвуковыми ракетами. Часть была сбита, часть попала из-за нехватки ракет для противовоздушной обороны. Часть ракет просто разрушила эту станцию - сказал Гота.

Гота рассказал, что станцию возможно восстановить, но без международных партнеров это сделать почти невозможно.

"Что-либо подлежит восстановлению, прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления. Конечно без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому мы уже имеем определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны - это, мягко говоря, бесполезно будет", - сказал Гота.

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Он отметил, что сейчас, когда погода на улице приемлемая, то потребители электроэнергии еще не почувствуют значительных перебоев со светом, но отключения могут начаться ближе к лету.

"Надо будет летом экономить электроэнергию. Даже представить сложно, что будет зимой, потому что зимой - самый сложный период", - добавил Гота.

Напомним,

Вчера из-за ракетной атаки рф разрушена Трипольская ТЭС.