Понад 1,5 млрд грн виділили на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС
Київ • УНН
На реконструкцію Зміївської ТЕС у Харківській області та Трипільської ТЕС у Київській області з державного бюджету було виділено понад 1,5 мільярда гривень з метою ефективного та швидкого завершення робіт.
На відбудову Зміївської ТЕС у Харківській області та Трипільської ТЕС у Київській області урядом було виділено понад 1,5 мільярда гривень, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Більше ніж 1,5 млрд грн виділили сьогодні для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині", - повідомив Шмигаль у соцмережах.
Зокрема, 726 млн грн, з його слів, було виділено для державної компанії "Центренерго" з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн - з фонду ліквідації наслідків агресії.
"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", - наголосив Шмигаль.
Голова наглядової ради "Центренерго": відновлювати Трипільську ТЕС без надання Україні систем ППО - "марна справа"12.04.24, 11:37 • 95384 перегляди