Более 1300 украинских военных прошли подготовку в Эстонии

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года учения в Эстонии прошли более 1300 украинских военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Эстонии Роланд Муроф, пишет ERR, информирует УНН.

С начала войны мы обучили более 1300 украинских солдат. В основном это базовая подготовка военнослужащего, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск - заявил Роланд Муроф.

Детали

Как отмечается, украинские военные - примерно шестая часть от общего количества бойцов, которые прошли обучение в стране за два года.

По словам пресс-офицера штаба обороны Эстонии Таави Лаазика, при организации обучения украинцев учитывались учебные программы подразделений Сил обороны Эстонии. При этом он отметил, что обучение украинцев также приносит практическую пользу Силам обороны Эстонии

"Обмен знаниями и опытом - важная часть каждого учебного курса, и это двунаправленный процесс. Силы обороны внимательно следят за событиями в Украине, и обратная связь и опыт также собирают от украинских подразделений и солдат, которые проходят здесь обучение. Эту информацию анализируют и используют в нашем собственном обучении и развитии наших возможностей", - отметил Лаазик.

Расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).

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