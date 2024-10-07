Более 1200 солдат рф из оккупированного Крыма погибли, россия планирует принудительно мобилизовать еще 3000 крымчан - представительство Президента

По меньшей мере 1241 российский солдат из временно оккупированного Крыма погиб, 778 из них - вероятно украинцы, россия планирует принудительно мобилизовать еще 3000 крымчан с 1 октября, сообщили в Представительстве Президента Украины в АР Крым в новом отчете, пишет УНН.

Детали

«Погибли по меньшей мере 1241 солдат российской армии из подразделений дислоцированных в оккупированном Крыму. 778 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество погибших может быть больше, поскольку россия скрывает реальные потери», - говорится в отчете.

Как сообщается, «подтверждено взятие в плен по меньшей мере 40 военнослужащих рф из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины».

«В рамках так называемого «осеннего призыва», который начнется 1 октября, рф планирует принудительно мобилизовать в ряды своей армии 3000 жителей Крыма», - отмечается в отчете.

Это уже 20-я принудительная кампания на полуострове, которая не только нарушает международное право и Женевскую конвенцию, но и направлена на подавление любого сопротивления и изменение демографического состава полуострова путем привлечения мужчин к агрессивной войне против Украины, указали в Представительстве Президента.

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