В Крыму похоронили более 1300 российских военных, погибших в Украине

В оккупированном Крыму похоронили по меньшей мере 1312 солдат российской армии, погибших на войне против Украины, передает УНН со ссылкой на представительство Президента Украины в АРК.

«Состоялись захоронения по меньшей мере 1312 солдат российской армии. 762 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Представительства, подтверждено взятие в плен по меньшей мере 48 военнослужащих рф из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.

Партизани виявили систему ППО С-300В біля Чонгарського мосту на в'їзді в окупований Крим