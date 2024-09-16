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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму похоронили более 1300 российских военных, погибших в Украине

Киев  •  УНН

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В оккупированном Крыму похоронили по меньшей мере 1312 солдат рф, погибших на войне против Украины. 762 из них, вероятно, были гражданами Украины. Подтверждено взятие в плен 48 военнослужащих рф из Крыма.

В оккупированном Крыму похоронили по меньшей мере 1312 солдат российской армии, погибших на войне против Украины, передает УНН со ссылкой на представительство Президента Украины в АРК.

«Состоялись захоронения по меньшей мере 1312 солдат российской армии. 762 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Представительства, подтверждено взятие в плен по меньшей мере 48 военнослужащих рф из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.

Партизани виявили систему ППО С-300В біля Чонгарського мосту на в'їзді в окупований Крим10 сентября 2024, 11:28 • 13933 просмотра

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