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У Криму поховали понад 1300 російських військових, загиблих в Україні

У Криму поховали понад 1300 російських військових, загиблих в Україні

Київ • УНН

 • 27208 перегляди

В окупованому Криму поховали щонайменше 1312 солдатів рф, які загинули на війні проти України. 762 з них, ймовірно, були громадянами України. Підтверджено взяття в полон 48 військовослужбовців рф з Криму.

В окупованому Криму поховали щонайменше 1312 солдатів російської армії, які загинули на війні проти України, передає УНН із посиланням на представництво Президента України в АРК.

"Відбулися поховання щонайменше 1312 солдатів російської армії. 762 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Представництва, підтверджено взяття в полон щонайменше 48 військовослужбовців рф з окупованого Криму, більшість з яких, ймовірно, є громадянами України.

Партизани виявили систему ППО С-300В біля Чонгарського мосту на в'їзді в окупований Крим10.09.24, 14:28 • 14153 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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