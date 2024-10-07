Понад 1200 солдатів рф з окупованого Криму загинули, росія планує примусово мобілізувати ще 3000 кримчан - представництво Президента

Щонайменше 1241 російський солдат з тимчасово окупованого Криму загинув, 778 з них - ймовірно українці, росія планує примусово мобілізувати ще 3000 кримчан з 1 жовтня, повідомили у Представництві Президента України в АР Крим у новому звіті, пише УНН.

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"Загинули щонайменше 1241 солдат російської армії з підрозділів дислокованих в окупованому Криму. 778 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість загиблих може бути більшою, оскільки росія приховує реальні втрати", - ідеться у звіті.

Як повідомляється, "підтверджено взяття в полон щонайменше 40 військовослужбовців рф з окупованого Криму, більшість з яких, ймовірно, є громадянами України".

"У межах так званого "осіннього призову", який розпочнеться 1 жовтня, рф планує примусово мобілізувати до лав своєї армії 3000 жителів Криму", - зазначається у звіті.

Це вже 20-та примусова кампанія на півострові, що не тільки порушує міжнародне право та Женевську конвенцію, але й спрямована на придушення будь-якого опору та зміну демографічного складу півострова шляхом залучення чоловіків до агресивної війни проти України, вказали у Представництві Президента.

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