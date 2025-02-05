Более 100 обысков и более десятка задержанных: наркокартель "накрыли" во время масштабной спецоперации

Правоохранители провели масштабную двухэтапную спецоперацию по ликвидации преступной организации, которая через банковские счета подставных лиц легализировала миллионные доходы, сообщили в Нацполиции в среду, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, дельцы фасовали и распространяли прекурсор, который использовался для изготовления амфетамина в промышленных масштабах. Товар сбывали через почтовые отправления или "мастер-классы".

Так он попадал в сеть из 18 нарколабораторий, действовавших в шести регионах страны.

Ежемесячно из этого сырья производили более 60 кг амфетамина, который распространяли бесконтактным путем через анонимные телеграм-каналы. Месячная прибыль группировки достигала 18 млн грн.

Во время спецоперации проведено более 100 обысков в десяти областях и Киеве. Изъяты элитные авто, 80 тысяч долларов в разной валюте, 60 кг каннабиса, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетамина, 900 таблеток "MDMA", а также подставные банковские счета и сим-карты.

При содействии Государственной налоговой службы правоохранители разоблачили и отдельную группу злоумышленников, которые занимались легализацией незаконных доходов в Киеве. Они находили граждан, которые за вознаграждение соглашались предоставить свои персональные данные для открытия банковских счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях. Именно на эти счета поступали миллионные доходы от незаконной продажи прекурсоров для производства амфетамина.

Таким способом фигуранты использовали более тысячи подставных лиц. С их счетов в течение года было выведено более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые впоследствии обналичили на Кипре.

Следователи полиции собрали достаточно доказательств и объявили о подозрении 16 фигурантам наркокартеля. 11 фигурантов задержаны.

В зависимости от степени участия, они привлекаются к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

- ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

- ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);

- ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

Дополнение

Государственная налоговая служба помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн.